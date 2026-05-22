Fiore Day 2026, a Ponderano sport e festeggiamenti nel ricordo di coach Fiorenzo Brunazzi FOTO

Dopo il successo delle prime due edizioni, Ponderano torna a ospitare il Fiore Day, l’appuntamento promosso da ASD Paladini e dedicato al ricordo di coach Fiorenzo Brunazzi.
La terza edizione si terrà domenica 24 maggio 2026 al parco comunale di strada Antica per Biella 1, con una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del divertimento.
Al centro del programma ci sarà il tradizionale torneo di basket 3vs3 all’aperto, con 40 squadre iscritte. Accanto alla competizione, spazio anche al mercatino degli espositori, all’escursione cicloturistica, alla musica live e alle attività per bambini.
Il mercatino del fiore e l’escursione cicloturistica prenderanno il via dalle 9, mentre il torneo inizierà alle 9.30. Nel pomeriggio, dalle 14.30, sono previste le attività sportive per bambini; dalle 15 partirà la musica dal vivo.
L’iniziativa è organizzata da ASD Paladini, con il patrocinio del Comune di Ponderano.