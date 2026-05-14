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Running e Trail | 14 maggio 2026, 13:00

La CorriCossato 2026 slitta di una settimana, è previsto maltempo

La CorriCossato 2026 slitta di una settimana, è previsto maltempo (foto di repertorio)

La CorriCossato 2026 slitta di una settimana, è previsto maltempo (foto di repertorio)

A causa delle avverse previsioni meteo è stata rinviata di una settimana la CorriCossato 2026, prevista nella prima serata di domani, 15 maggio. A renderlo noto il Comune sui propri canali ufficiali. La corsa podistica si svolgerà il prossimo 22 maggio. Il ritrovo della camminata ludico motoria per le vie di Cossato sarà sempre in piazza Croce Rossa (ore 17.30), con partenza alle 20.

g. c.

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