La CorriCossato 2026 slitta di una settimana, è previsto maltempo

A causa delle avverse previsioni meteo è stata rinviata di una settimana la CorriCossato 2026, prevista nella prima serata di domani, 15 maggio. A renderlo noto il Comune sui propri canali ufficiali. La corsa podistica si svolgerà il prossimo 22 maggio. Il ritrovo della camminata ludico motoria per le vie di Cossato sarà sempre in piazza Croce Rossa (ore 17.30), con partenza alle 20.
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