Tante cose da fare nel we del 8, 9 e 10 maggio

Venerdì 8 maggio

- Cossato, Festa della mamma, al teatro comunale di Cossato dalle 20,45

- Cossato, evento cyberbullismo

- Cossato, circo delle Stelle in Piazza Croce Rossa Italiana

- Borriana, Sala Consiliare Piazza Mazzini 16 di fronte al Comune di Borriana, Matteo Manzato presenta il suo libro “Al di là della soglia”

- Verrone, presentazione del libro “IL CASTELLO RITROVATO . Interventi di recupero e indagini archeologiche al castello di Verrone” che si terrà alle ore 20:45 presso la Sala Falseum, in Via Castello 6 con ingresso dal cortile.

- Valdilana, Inaugura alle 18.30, presso il Valdilana HUB di Ponzone, la mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon

- Occhieppo Superiore, il Fotogruppo Riflessi ospita presso la Sala Delle Carrozze di Villa Mossa il fotografo monzese Alberto Tragni.

- Cavaglià, biblioteca, laboratorio "Fori e piante, la natura tra le nostre mani" dalle 17

- Candelo, Il sabato del ricetto incontro con Massimo Terreo

- Ronco Biellese, via Roma 20 dalle 21 Corso base di ceramica al tornio

- Ronco Biellese, via Roma 20 dalle 21 Corso base di ceramica al tornio

- Biella, Città Studi alle 21 "Se finissero le parole"

- Valdilana, Festival dell'Eresia

- Biella, alle 20.45, l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa a Biella ospiterà “Bach is in the Air”, concerto con Ramin Bahrami e Danilo Rea, due grandi musicisti capaci di far dialogare repertorio classico e improvvisazione jazz.

- Biella, inaugurazione dell’esposizione “Una comunità in mostra”, che si terrà alle 19 presso “Il Cantinone” della Provincia. Esposizione che giunge per la prima volta in Piemonte; inaugurata nel 2022 per festeggiare i 50 anni dalle manifestazioni di Sanremo (il primo caso di manifestazione pubblica in Italia di rivendicazione dei diritti e delle identità LGBTQIA+), la mostra ripercorre la storia del movimento LGBTQIA+.

Sabato 9 maggio

- Cossato, evento cyberbullismo

- Crevacuore, Theleton

- Ronco Biellese, via Roma 20, ex Fornace Cantono alle 9 ARGILLA MON AMOUR - Crea il tuo dono

- Viverone, via Umberto I 109 dalle 10 Leggi con me - Viva la mamma

- Viverone, via Umberto I 107 dalle 17 Stagione Culturale Villa Lucca 2026. Alcune cose da dire.. di e con Francesco Giorda

- Sostegno, ore 15:30 presso Azienda agricola Manenti, Visita e degustazione gratuite di prodotti biologici delle aziende del Progetto Ecorami, dal titolo "La società delle piante: solidarietà e mutualismo al centro della naturale fertilità dei suoli".

- Cossato, circo delle Stelle in Piazza Croce Rossa Italiana

- Mezzana Mortigliengo, La Compagnia della Borragine presenta “La radio dei sogni”, di scena alle 21 al Cineteatro Angelus di via Chiesa 11

- Benna, per la festa della mamma ci sarà un pomeriggio speciale tutto dedicato a loro: alle mamme!

- Portula in festa per i 20 anni della Pro Loco

- Pray- Coggiola lo stand dell’AVIS sarà presente dalle 10 in piazza XXV Aprile, a Coggiola, e in via Bartolomeo Sella, a Pray

- Lessona, cineteatro, concerto Ananke duo ore 21

- Callabiana, cena delle erbette ore 20

- Candelo, prosegue il progetto “Il Sabato del Ricetto” con un nuovo incontro in programma al Ricetto di Candelo, in 1^ rua.

- Valdilana, Festival dell'Eresia

- Biella, palazzo Ferrero ore 16/19 l'associazione Pericle presenta "L'OMBRA del DITO :dove finisce l'arma e inizia la logica del conflitto incontro" un incontro di riflessione, quanto mai urgente sulla implicazione della AI nelle guerre che sembrano diventate un videogioco, ma ,sappiamo bene che dietro ad ogni pezzo di ferro dal carro armato al drone c'è sempre l'uomo .

- Biella, teatro Don Minzoni, Jennifer Radulovic Aghta Christie, ore 21

- Biella, centro commerciale i giardini, festa della mamma "Storie che sbocciano dal cuore"

- Biella, alle ore 18 presso la Libreria Giovannacci in via Italia a Biella si premierà il vincitore del concorso “Copertina d’artista - “The Bielleser" del Liceo Sella. L’opera selezionata dalla giuria di esperti sarà stampata in un centinaio di copie firmate dall’autore.

- Sandigliano, Spritzomania

Domenica 10 maggio

- Biella Oropa, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

- Mongrando, Trail della Diga

- Oropa, passeggiata Pro Loco Biella Valle Oropa, Fioritura dei Narcisi sulla Muanda Ritrovo ore 14.15 Partenza 14.30 – parcheggio sulla S.P. 512 del Tracciolino (strada per Alpetto) Rientro ore 17.30 circa 2,5 km – Dislivello +200 m. Passeggiata ai piedi della Muanda tra splendidi prati in fiore e paesaggi primaverili

- Biella, Palazzo Ferrero, recital musicale ass. Pericle con Erica Boschiero c'è un cambio in corso causa piogge doveva essere alla Trappa al pomeriggio sarà a Palazzo Ferrero Biella ore 16

- Cossato, circo delle Stelle in Piazza Croce Rossa Italiana

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Lessona, ore 15, cine teatro Italia, 50° anniversario scudetto del Toro, sul palco Paolo Pulici

Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 10 LA BURSCH: YOGA E BRUNCH DEL BENESSERE

- Viverone, Arte e artigianato sul Lago di Viverone

- Valdilana, Festival dell'Eresia

MOSTRA

- Biella, Cantinone, Una comunità in mostra dall'8 al 17 maggio, nel we dalle 10 alle 18, in settimana su prenotazione.

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Mongrando, mostra personale di Mark Jones, fino al 10 maggio, sarà aperta nei seguenti orari: 10-12 e 15-18.

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 3 maggio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, presso la Cascina Emilia del Parco Burcina, la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”. La mostra sarà visitabile domenica e festivi, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, fino al 17 maggio.