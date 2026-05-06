A Gifflenga arriva la Camminata per la Salute

Domenica 10 maggio 2026 si terrà a Gifflenga la “Camminata per la Salute”, l’ultimo degli appuntamenti previsti della rassegna di eventi “Innovazione in Sanità per la Salute.”, ideata e promossa dal Lions Club Biella Bugella Civitas, in collaborazione con il Comune di Gifflenga e l’ASL di Biella. L’evento, ideato e organizzato dal Lions Club Biella Bugella Civitas rappresenta un’importante occasione per valorizzare la promozione della salute e offrire alla persone un’occasione per avvicinarsi al movimento in modo semplice e inclusivo, favorendo l’adozione di comportamenti salutari nella vita quotidiana.

Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti per promuovere i corretti stili di vita e diffondere la cultura della prevenzione in un’ottica di inclusione. La camminata, infatti, si svilupperà su due percorsi accessibili, rispettivamente di 1 km e 5,5 km, pensati per permettere a tutti – indipendentemente dall’età e dal livello di allenamento – di partecipare e sperimentare i benefici dell’attività fisica all’aria aperta.

“Nel mio anno come presidente ho scelto di valorizzare le eccellenze biellesi e tra queste non poteva mancare la nostra sanità, dotata di un ospedale nuovo, con tecnologie all’avanguardia e professionisti di valore. È nata così l’idea, già sperimentata in passato ma in contesti diversi, di organizzare degli incontri per avvicinare i professionisti sanitari alla popolazione in modo coinvolgente e interattivo – ha commentato Fausta Bolengo, Presidente del Lions Club Biella Bugella Civitas – La Camminata per la salute è l’atto conclusivo della rassegna: durante le conferenze sono state illustrate l’offerta di servizi e prestazioni disponibili presso l’ASL di Biella in ambito radiologico, cardiologico e ostetrico-ginecologico; con la camminata si vuole invece far riflettere su cosa possiamo fare per prenderci cura della nostra salute, prima ancora di doverci curare”.

La “Camminata per la Salute” non è solo un momento per fare attività fisica, ma un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione trasversale a tutte le età e per rafforzare una comunità più attiva, consapevole e orientata al benessere: iniziative come questa si inseriscono pienamente nelle strategie del Piano Locale della Prevenzione, orientate a creare contesti favorevoli alla salute e a rendere le scelte salutari le più facili e accessibili per tutti, intervenendo in modo efficace nella prevenzione delle malattie croniche, migliorando la qualità della vita e contribuendo al benessere psicofisico della popolazione.

“Un sentito ringraziamento al Lions Club Bugella Civitas per il prezioso contributo all’organizzazione dell’iniziativa e per l’impegno costante a favore della comunità. - ha così commentato Milena Vettorello, Referente aziendale per la Promozione della Salute dell’ASL BI - La collaborazione con il mondo del volontariato rappresenta un elemento strategico nella promozione della salute, perché consente di ampliare le opportunità di partecipazione, intercettare bisogni e rafforzare una rete territoriale attiva e solidale”.

Il ritrovo è alle 10 presso la Chiesa di San Martino a Gifflenga, con partenza della camminata alle 10.30. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato. La partecipazione è gratuita, al termine della camminata è previsto un piccolo ristoro ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto a favore di ANFASS biellese e altri Service Lions Club Biella Bugella Civitas.