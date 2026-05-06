Nuova CUPRA Raval: La rivoluzione elettrica urbana arriva a Biella da V.Auto FOTO

CUPRA Raval, la city car elettrica che sfida le convenzioni, è pronta! Manca poco al suo debutto ufficiale. Non si tratta solo di una nuova auto a zero emissioni, ma di un manifesto di design e prestazioni che sarà possibile trovare presto presso il CUPRA Garage di V.Auto a Gaglianico.

Design Rebel e Performance da vendere

Nata per chi non vuole passare inosservato, la CUPRA Raval combina dimensioni compatte (circa 4 metri di lunghezza) con un carattere da vera sportiva.

· Potenza: con motori che arrivano fino a 226 CV (166 kW) nella versione VZ, la Raval promette uno 0-100 km/h in soli 6,7 secondi.

· Autonomia senza pensieri: grazie a un'efficienza ottimizzata, l'autonomia raggiunge i 446 km (ciclo WLTP), rendendola perfetta non solo per gli spostamenti urbani quotidiani, ma anche per le gite fuori porta verso le montagne biellesi o i laghi vicini.

Ricarica Fast: in soli 24 minuti è possibile ricaricare dal 10% all'80%, il tempo di un caffè e quattro chiacchiere in centro.

Interni Tech e sostenibili

Entrare nella Nuova CUPRA Raval significa immergersi in un abitacolo dove la tecnologia incontra la sostenibilità. Dai sedili avvolgenti realizzati con materiali riciclati (come il 3D knitting) al sistema audio premium Sennheiser, ogni dettaglio è pensato per un’esperienza di guida immersiva. Il bagagliaio da 441 litri, sorprendentemente ampio per la categoria, garantisce la massima versatilità per ogni esigenza.

Scopri CUPRA Raval da V.Auto a Gaglianico (Biella)

Per i lettori di Biella e provincia, il punto di riferimento per toccare con mano l'universo CUPRA è la sede di V.Auto. Situato in Via Cavour 55 a Gaglianico, il CUPRA Garage non è un semplice showroom, ma un hub dedicato agli amanti del brand dove i "CUPRA Master" sono pronti a guidarvi nella scelta della configurazione perfetta. Entra anche tu nella CUPRA Tribe!

Perché scegliere V.Auto?

Con anni di esperienza sul territorio, V.Auto offre consulenza specializzata sulla mobilità elettrica, test drive personalizzati e soluzioni di acquisto su misura.

Contatti

Non perdere l’occasione di essere tra i primi a guidare il futuro. Contattaci rimanere informato su quando sarà possibile vedere dal vivo la nuova CUPRA Raval: visita il sito ufficiale www.gruppovauto.it o recati direttamente nello showroom di via Cavour, 55 a Gaglianico (Biella).

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Servizio Clienti: Tel. 331 104 0568 | Mail: servizio.clienti@gruppovauto.it

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