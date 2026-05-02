Sandigliano si accende con i grandi classici italiani: arrivano gli Spritzomania

SANDIGLIANO – Una serata all'insegna dell'energia, della spensieratezza e della grande musica d’autore italiana. Sabato 9 maggio, il sipario del Teatro di Sandigliano (via Maroino 12) si alzerà per ospitare il concerto degli "Spritzomania" una delle giovani realtà musicali più promettenti del territorio.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:00, quando i cinque ragazzi biellesi saliranno sul palco per trascinare il pubblico in un viaggio attraverso i "classiconi" che hanno fatto la storia della nostra musica. Dai ritmi travolgenti degli anni '60 e '70 fino alle hit intramontabili dei decenni successivi, il repertorio degli Spritzomania promette di far cantare e sognare spettatori di tutte le età.

La band, composta da cinque amici uniti dalla passione per le sette note, è nota per la capacità di reinterpretare i brani più celebri del panorama nazionale con una freschezza e una grinta tutte nuove. Non un semplice concerto, ma una vera e propria festa che punta a valorizzare il talento locale e a far battere il cuore di Sandigliano.

“Siamo pronti a dare tutto sul palco” spiegano i membri del gruppo. “La musica italiana è nel nostro DNA e non vediamo l’ora di condividere questa energia con il pubblico di casa”.

Un’occasione imperdibile per sostenere i giovani talenti biellesi e godersi una serata di musica dal vivo di alta qualità.

Per partecipare all'evento con gli Spritzomania presso la struttura di via Maroino 12 è consigliabile la prenotazione, da effettuare tramite un messaggio WhatsApp ai seguenti recapiti:

Benedetta: 3496850773

Cristina: 3284160887