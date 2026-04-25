Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sarà al Santuario di Oropa (foto di repertorio)

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comitato di Biella della Croce Rossa Italiana organizza una giornata aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà domenica 10 maggio, dalle 10 alle 18, presso il piazzale del Santuario di Oropa e sarà dedicata alla scoperta delle attività della Croce Rossa, con l’obiettivo di promuovere i valori di umanità, solidarietà e impegno che da sempre contraddistinguono l’associazione.

Durante la giornata saranno presenti stand dimostrativi e attività informative sulle principali attività svolte quotidianamente sul territorio, momenti di mass training aperti al pubblico per apprendere semplici ma fondamentali manovre salvavita, oltre a un’esposizione di opere scultoree. L’evento è pensato per coinvolgere persone di tutte le età, offrendo un’esperienza interattiva e formativa capace di avvicinare la popolazione ai temi della salute, della prevenzione e della sicurezza. La partecipazione è libera e aperta a tutti.