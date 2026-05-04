Portula in festa per i 20 anni della Pro Loco

Storico traguardo per la Pro Loco di Portula. L’associazione, assieme alla popolazione, festeggerà i suoi primi 20 anni di storia con un’apericena di comunità.

L’evento è in programma alle 19 di sabato prossimo, 9 maggio, all’interno del Salone delle Seste di Portula. Si preannuncia una serata speciale tra buffet, canti, musica, drink e tanto divertimento condiviso insieme alle realtà e ai volontari del paese dell’alta Valsessera.

Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 349.4761328 o 329.3915841.