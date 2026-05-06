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CRONACA | 06 maggio 2026, 19:30

Maltempo, ancora piante a terra: oltre 20 interventi in tutta la giornata

In campo i Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone.

Maltempo, ancora piante a terra: oltre 20 interventi in tutta la giornata (foto di repertorio)

Maltempo, ancora piante a terra: oltre 20 interventi in tutta la giornata (foto di repertorio)

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore diverse aree del Biellese, provocando numerosi disagi e rendendo necessaria l’azione tempestiva dei Vigili del Fuoco. Sono stati oltre venti gli interventi effettuati dalla prima mattinata di oggi, 6 maggio, volti alla rimozione delle piante abbattute e finite sulla strada a causa delle intense precipitazioni. 

Nel pomeriggio odierno le zone più colpite sono state quelle di Strona, Zumaglia e Valdilana. In tutti i casi, le squadre di Biella, Ponzone e Cossato sono rimaste operative per diverse ore per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la normale circolazione.

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g. c.

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