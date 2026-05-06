Sagliano Micca in festa per la Madonna del Sabato, Comune: “Momento di appartenenza”

“Ci sono momenti che restano perché parlano di noi, della nostra storia e del nostro stare insieme. La Festa della Madonna del Sabato è stata, ancora una volta, tutto questo”. Queste le parole dell’amministrazione comunale di Sagliano Micca a proposito della ricorrenza andata in scena lo scorso weekend.

E aggiunge: “Dalla Santa Messa del sabato, raccolta e partecipata, alla solenne processione della domenica che ha attraversato le vie del paese accompagnata dalla banda… fino alla celebrazione condivisa e sentita, arricchita dalla presenza della corale parrocchiale. E poi il pranzo conviviale, cuore pulsante della giornata: tavole lunghe, brindisi, sorrisi, racconti che si intrecciano. Generazioni diverse unite dallo stesso spirito, dalla stessa voglia di stare insieme. Ogni istante ha raccontato qualcosa di semplice e profondo: il valore della tradizione, la forza della comunità e la bellezza del ritrovarsi in un mondo che corre veloce, abbiamo scelto di fermarci. Di guardarci negli occhi, di condividere, di esserci davvero. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e reso possibile questa festa. Perché non è stato solo un evento. È stato un momento di appartenenza”.