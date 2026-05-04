Fotogruppo Riflessi, incontro a Occhieppo Superiore: focus sulle notti polari

Venerdì 8 maggio il Fotogruppo Riflessi ospita presso la Sala Delle Carrozze di Villa Mossa, nel comune di Occhieppo Superiore, il fotografo monzese Alberto Tragni. Appassionato di fotografia notturna presenta una raccolta di immagini scattate nel cuore dei gelidi inverni di Islanda e Norvegia, catturando la magia delle notti polari e delle brevi ore di luce delle terre artiche.
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