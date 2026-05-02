La radio dei sogni, a Mezzana va in scena uno spettacolo sul disagio degli anziani

Spettacolo da non perdere a Mezzana Mortigliengo. La Compagnia della Borragine presenta “La radio dei sogni”, di scena alle 21 di sabato prossimo, 9 maggio, al Cineteatro Angelus di via Chiesa 11. L’entrata è a offerta libera. Si tratta di una commedia musicale in due atti scritta da Giovanni Lo Giudice, incentrata sul disagio degli anziani che vivono in solitudine.

Sul palco ci saranno: Paola Matera (nel ruolo sia di attrice che di vocalist), Giuseppe Agresta, Elvira Sorbilli, Paola Rossi, Giovanni Scialdone, Isabella Catalano, Giovanni Lo Giudice, Sabina Crosio, Roberto Lisi. La direzione musicale è di Fabio Lamanna, con la regia di Cristiano Puozzo.

La commedia è ambientata nella sala medica di un RSA, dove il cinico professor Indormia si destreggia nell’ascolto della radiocronaca della sua squadra, nonostante le urla e i lamenti degli ospiti della stanza 5 che forse non gradiscono certe cacofonie da stadio. Caposala e infermiera provano a riportare il luminare alle sue responsabilità verso gli anziani ma senza successo.

Ma basterà lo sconforto del professore, all’atto della sconfitta della sua squadra, a sintonizzare la radio su ben altre frequenze. Suoni armonici e melodiosi cominceranno a imperversare all’interno di quella sala, accompagnando i maturi ospiti dentro la magia di un sogno, ognuno ad inseguire il proprio personale riscatto, tra colpi di scena, situazioni grottesche, trovate esilaranti e momenti di grande commozione.