A Valdilana un Festival dedicato al rispetto

La quinta edizione del Festival dell’Eresia di Valdilana è in programma dal 7 al 10 maggio prossimi, con una serie di appuntamenti che vanno dal teatro al canto corale, dall’apertura di una mostra artistica alle proiezioni cinematografiche e che culmineranno con il convegno di sabato 9 maggio dal titolo “L’eresia del rispetto”.

E proprio il concetto di “rispetto” sarà il tema portante dell’edizione 2026 del Festival e il manifesto, ricavato da una bella immagine scattata al Santuario di San Bernardo sopra Trivero, ne è una compiuta sintesi, presentando una figura femminile sullo sfondo della natura.

L’idea del Festival nasce nel 2018 nell’ambito di alcune associazioni triveresi, con l’intento di riprendere concettualmente le manifestazioni da sempre svolte a testimonianza della presenza dell’eretico Dolcino e della sua cattura e sconfitta. Per questo, il manifesto del Festival riprende una frase di don Luigi Ciotti che dice “Siate eretici: vi auguro di essere eretici. Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona che sceglie e, in questo senso è colui che più della verità ama la ricerca della verità”.

Dall’eresia al rispetto il passo è quindi breve, come ha ricordato recentemente il presidente Mattarella, dichiarando che il rispetto è “valore universale” in ogni dimensione, sia verso sé stessi, verso gli altri e verso il pianeta; rappresenta il primo passo per una società vivibile, solidale, accogliente e sostenibile.

Il programma del Festival, tuttora in fase di definizione, avrà il suo clou sabato 9 maggio con un importante convegno, ma prevede inoltre per giovedì 7 una conferenza-dialogo nella Sala Biagi a Valle Mosso, dedicata al documentario “Un altro mondo” di Thomas Torelli, il venerdì 8 una serata con il Coro Polifonico Cantate Domino nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, il sabato 9 una rappresentazione teatrale al Cine Teatro Giletti di Ponzone Biellese e, sempre al Giletti, la proiezione del film “Silenzio” di Teddy Lussi-Modeste per domenica 10 maggio alle ore 16. A partire da venerdì 8 maggio, presso Valdilana Hub di Ponzone sarà aperta la mostra “Time to be” con opere di Paolo Bellon.

Il convegno “L’eresia del rispetto” si aprirà sabato 9 maggio alle ore 9,30 al Cine Teatro Giletti, con una prima parte dedicata al “rispetto delle persone” con l’intervento di Solange Marchignoli, David Lazzari, Massimo Temporelli, Annalisa Coppa e Marina Pietra. Al pomeriggio, a partire dalle ore 15 nel salone polivalente del Santuario della Brughiera, si volgerà la seconda parte del convegno dedicato al “rispetto dell’ambiente”, con la presenza del teologo don Claudio M. Berardi e del conduttore televisivo Federico Quaranta.

Il Festival dell’Eresia 2026 è un evento presentato dall’associazione culturale “il Prisma”, da Atelier, laboratorio delle buone idee, e dalla compagnia teatrale Carovana, con il patrocinio del Comune di Valdilana.