Nutrito pubblico a Coggiola per il teatro dialettale, protagonisti Gli Scampoli FOTO

Il teatro dialettale è stato l’assoluto protagonista dello spettacolo, andato in scena nella serata di sabato scorso, 2 maggio, al Teatro Don Fava di Coggiola.

A esibirsi, davanti ad un nutrito ed entusiasta pubblico, la compagnia di Valle San Nicolao de Gli Scampoli che, per l’occasione, hanno celebrato i 20 anni di attività e realizzato una commedia in italiano e piemontese dal titolo “Finte nozze d’oro…falso”. Si è trattato di uno dei tanti eventi in programma per la festa patronale del paese.