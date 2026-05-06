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Valli Mosso e Sessera | 06 maggio 2026, 18:00

Nutrito pubblico a Coggiola per il teatro dialettale, protagonisti Gli Scampoli FOTO

Nutrito pubblico a Coggiola per il teatro dialettale, protagonisti Gli Scampoli (foto di Ermanno Orsi)

Nutrito pubblico a Coggiola per il teatro dialettale, protagonisti Gli Scampoli (foto di Ermanno Orsi)

Il teatro dialettale è stato l’assoluto protagonista dello spettacolo, andato in scena nella serata di sabato scorso, 2 maggio, al Teatro Don Fava di Coggiola. 

A esibirsi, davanti ad un nutrito ed entusiasta pubblico, la compagnia di Valle San Nicolao de Gli Scampoli che, per l’occasione, hanno celebrato i 20 anni di attività e realizzato una commedia in italiano e piemontese dal titolo “Finte nozze d’oro…falso”. Si è trattato di uno dei tanti eventi in programma per la festa patronale del paese.

g. c.

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