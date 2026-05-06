Gare e sfide al Golf Club Cavaglià, ecco i vincitori finali FOTO

Domenica al GC Cavaglià è ritornata la “Butcher Cup” che ha confermato le “gustose” attese della vigilia. La gara organizzata in collaborazione con soci del club e importanti realtà del territorio come: Boggiani & Locatelli Salumi Biandrate, il Mercato Carni di Dutto srl Novara e Macelleria Paolo Maza Santhià ha visto al via 18 team per una settantina di partecipanti a sfidarsi sulla distanza di 18 buche.

Si è giocato con la formula pro-am a squadre (validi 2 score su 4, Stableford), e ad imporsi nel lordo con 74 punti è stato il team composto da Giancarlo Magnani, Rohan Jay Silva, Paolo Protti e Roberto Caroli. Nel netto al 1° posto con 87 punti la squadra Luigi Pautasso, Maria José Delfino, Lorenzo Paravella e Luca Carlo Alberto Fusaro seguiti al 2° netto sempre con 87 da Daniele Tonso, Mauro Ariel Blanc, Marco Zanetti e Sandra Ravani e al 3° netto con 86 da Giuseppe Gaeta, Silvia Malinverni, Renata Torazzo e Fabrizio Ronchetta. Nearest femminile buca 9 Marinella Bacchetta m. 5,05. Nearest maschile buca 6 Simone Bucino m. 0,45. A concludere la splendida giornata una ricca degustazione di prodotti portati e offerti dagli sponsor.

Il mese di maggio al Gc Cavaglià si è aperto venerdì 1° con la prima edizione del Torneo Cave du Roi (18 buche, Stableford, 3 categorie). La gara era inclusa nel circuito "Swing to Open d'Italia" e ha qualificato i primi di categoria e il 1° lordo alla finale nazionale. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 35, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 39, 2° Netto Andrea Villa Albatros Indoor 37, 3° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Massimo Astore Mulino Cerrione 40, 2° Netto Mauro Riccardo Gandini Arona 39, 3° Netto Giuseppina Brignoli Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Anna Maria Lo Conte Cavaglià 42, 2° Netto Fabrizio Snaiderbaur Laghi 40, 3° Netto Maria José Delfino Cavaglià 40. 1° Ladies Daniela Magni Cavaglià 38. 1° Seniores Oscar Cocchini Cavaglià 38.

Programma molto ricco anche questa settimana al Golf Club Cavaglià. Sabato spazio alla solidarietà con il ritorno del Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino (Louisiana a coppie, 18 buche Stableford), evento benefico giunto alla 17esima edizione. Il ricavato della gara verrà devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma infantile. Previsto omaggio per tutti i partecipanti e una degustazione gratuita alla sosta buvette di metà percorso. Sarà anche possibile partecipare (previa prenotazione al ristorante) alla cena a buffet di chiusura della giornata.

Domenica farà tappa il circuito con accesso diretto alla finale nazionale Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford 3 categorie). Durante la giornata sarà presente una tenda ospitalità con degustazione e assaggi. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.