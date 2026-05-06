Monopattini elettrici, dal 16 maggio nuove regole, e nel Biellese c’è già chi ha la targa FOTO

Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventa operativa la targa obbligatoria per questo mezzo, molto amato dagli utenti ma spesso meno dagli automobilisti.

Dal 16 maggio chi circola senza targa sarà sanzionabile. Diverso invece il discorso per l’assicurazione: ci saranno ancora 60 giorni di tempo per mettersi in regola.

In provincia di Biella, proprio in questi giorni, c’è già chi si è attivato per adeguarsi alle nuove norme. "Lo uso spesso per comodità – racconta Kristian Marcon, con molta probabilità il primo ad aver fatto richiesta in provincia e in Piemonte –. Non consuma niente, non inquina: meglio di così. Lo usa anche mia figlia".

Marcon spiega di essere rimasto sorpreso dai tempi: "All’inizio mi avevano detto che la targa sarebbe arrivata in un mese, invece me l’hanno consegnata in una settimana. Per ora non la richiede ancora nessuno". Marcon lo usa da anni e mette sicurezza e responsabilità al primo posto. In caso di incidente o di investimento l'essere in regola è fondamentale. Resta a questo punto da vedere cosa succederà dopo il 16 maggio: quanti si metteranno davvero in regola e quanto saranno rigorosi i controlli da parte delle forze dell’ordine.