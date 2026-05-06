“Ciak, si ricorda”: a Candelo La Freccia Nera torna al Ricetto

Venerdì 15 maggio 2026, dalle 21 alle 23 circa, Piazza Castello a Candelo ospiterà “Ciak, si ricorda!”, installazione video-luminosa dedicata a La Freccia Nera, celebre sceneggiato Rai del 1968 con Aldo Reggiani e Loretta Goggi.

Durante la serata saranno proiettate alcune scene della storica produzione davanti al Municipio, con lo sfondo del Ricetto, borgo medievale in cui furono girate. Un modo per riportare simbolicamente quelle immagini nei luoghi che le hanno generate, valorizzando la memoria cinematografica e televisiva di Candelo.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Candelo, sarà pubblica e libera: non sono previsti biglietti, posti a sedere o una platea fissa. Le proiezioni animeranno la piazza per tutta la serata, in una formula aperta a cittadini e visitatori.

La serata sarà anche un omaggio al centenario della nascita di Riz Ortolani, autore della colonna sonora de La Freccia Nera. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Candelo, Film Commission Torino Piemonte e Associazione CDR, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del bando Culturhub.