A Biella arriva "Libri in giro: storie che sbocciano dal cuore", una mattinata dedicata alle letture per adulti e bambini

Sabato 9 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, presso la galleria del Centro Commerciale “I Giardini” di via Lamarmora, la Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” propone Libri in giro: storie che sbocciano dal cuore, una mattinata dedicata alle letture per adulti e bambini, in occasione della festa della mamma.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale “I Giardini”, l’Associazione Amici della Biblioteca, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro e la sezione di Biella dell’A.N.A. – Associazione Nazionale Alpini.

I bibliotecari, insieme alle volontarie dell’Associazione Amici della Biblioteca, accoglieranno i partecipanti con letture vis-à-vis e consigli di lettura. Sarà un’occasione per vivere la festa della mamma attraverso la narrativa, la poesia, la fantasia e il piacere dello stare insieme.

A tutti i presenti sarà offerto un dolce dono a cura degli Alpini. Inoltre, per i più fortunati, sono previsti preziosi omaggi culturali.

Ma non solo: tutti i partecipanti saranno contraccambiati da un profumato omaggio floreale offerto dal Centro commerciale.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutte e tutti.

Informazioni: Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” - Piazza E. Curiel 13, 13900 Biella - Tel. 015 2524499

Email: biblioteca@comune.biella.it