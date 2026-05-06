Dental Medica raddoppia: dopo Biella arriva a Quaregna Cerreto FOTO e VIDEO

Ieri martedì 5 maggio, alle ore 15, presso la Sala Consiliare di Quaregna Cerreto, è stato presentato ufficialmente il nuovo studio odontoiatrico “Dental Medica” di Maurizio e Paolo Delsignore. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 15 maggio.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per illustrare alla cittadinanza il progetto e, soprattutto, l’intervento di recupero dell’immobile che ospiterà la struttura, uno stabile da anni in stato di abbandono e fortemente fatiscente, riportato a nuova vita grazie a un importante lavoro di riqualificazione.

Durante la presentazione si è posto l'accento sul legame con il territorio, attraverso la collaborazione con alcune realtà locali coinvolte nel progetto “Dental Medica”: il dottor Angelo Boglio della Farmacia Boglio, che ha sviluppato un nuovo dentifricio a base di estratti naturali, caratterizzato da una formula innovativa con efficaci proprietà antinfiammatorie e antisettiche per il cavo orale. E accanto a questa iniziativa, anche il contributo della Pasticceria Massera, che ha realizzato un cioccolato fondente all’88%: grazie alla presenza di tannini e polifenoli, il prodotto è stato studiato per contribuire alla protezione dei denti dalla carie.

Un ruolo centrale nell’avvio del progetto è stato riconosciuto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Katia Giordani, che si è distinta per l’impegno nel favorire l’insediamento di nuove attività sul territorio. L’amministrazione, infatti, si adopera attivamente per incentivare l’arrivo di nuove aziende, offrendo supporto concreto anche sul piano burocratico, con l’obiettivo di rendere le procedure più snelle e meno onerose.