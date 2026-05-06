Ruote Veloci il 23 e 24 maggio: Fondazione Marazzato festeggia 120 anni del marchio Lancia FOTO

• IL 23 E 24 MAGGIO PROSSIMI I CANCELLI DEL COMPLESSO DI STROPPIANA DOVE HA SEDE LA FONDAZIONE MARAZZATO SI APRIRANNO PER UN NUOVO EVENTO DEDICATO AL MOTORISMO SPORTIVO CHE QUEST’ANNO SI TRASFORMERÀ NELLA FESTA PER I 120 ANNI DELLA NASCITA DI LANCIA

• SULLO SFONDO DELLA MAGNIFICA COLLEZIONE DI CAMION E FURGONI STORICI ITALIANI CHE LA FONDAZIONE CUSTODISCE, E CHE DARÀ NATURALMENTE UN RISALTO SPECIALE A QUELLI MARCHIATI LANCIA, SARÀ ALLESTITA UNA GRANDE MOSTRA DI AUTO SPORTIVE STRADALI E DA CORSA

• NELLO SHOWROOM, ACCANTO A QUESTA ESPOSIZIONE TEMATICA E ALLE MOSTRE D’ARTE SEMPRE A TEMA LANCIA, SI TERRÀ SABATO MATTINA L’ABITUALE CONVEGNO CON ESPERTI, TECNICI ED EX-DIRIGENTI. OSPITE SPECIALE, IL CAMPIONE DI RALLY MIKI BIASION

• RICCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DINAMICI APERTI AL PUBBLICO, CHE VEDRÀ, GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, PARTNER DELLA FONDAZIONE MARAZZATO, LO STESSO BIASION ESIBIRSI IN PROVE DI ABILITÀ SU UNA DELTA MARTINI

• IL WEEKEND SARÀ ANIMATO DA RADUNI DI AUTO E MEZZI STORICI E DALL’IMMANCABILE TOUR TRA LE RISAIE, CHE AVRÀ COME DESTINAZIONE LA CASCINA OSCHIENA A CROVA

• GRANDE NOVITÀ, LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE SIA I BIGLIETTI D’INGRESSO ALL’EVENTO SIA QUELLI PER IL TOUR ANCHE ONLINE TRAMITE IL SITO EVENTBRITE.COM

Dopo l’ottimo successo di “AgriMemorie”, l’evento di marzo dedicato al mondo dei mezzi agricoli, la Fondazione Marazzato torna con uno degli appuntamenti ormai “fissi” nel calendario dei suoi “Porte Aperte” con la terza edizione di “Ruote Veloci”, manifestazione dedicata al mondo del motorismo sportivo. Si tratta di un’edizione particolarmente importante perché nel weekend del 23 e 24 maggio, i cancelli della sede di Stroppiana (VC) si apriranno per celebrare i 120 anni dalla nascita del marchio Lancia. Una ricorrenza molto sentita, non soltanto dagli appassionati di auto e mezzi storici, che la Fondazione festeggerà affiancando i mezzi della sua straordinaria collezione di camion e furgoni storici, auto sportive e da rally provenienti da numerose importanti collezioni e ospiti speciali.

Nello showroom troveranno infatti spazio oltre 15 auto, dalle indimenticabili Aurelia, Fulvia, Stratos, 037 e Delta nelle loro varianti più celebri, con diversi esemplari “originali” protagonisti di vittorie leggendarie, le vetture Sport da Endurance degli Anni ’80 e via dicendo.

MIKI BIASION E LA COLLABORAZIONE CON PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL

Tra gli ospiti che prenderanno parte al convegno “Ruote Veloci, Cuore italiano” che si terrà proprio al centro dello showroom sabato 23 a partire dalle 10:30, ci sarà il campione mondiale di rally Miki Biasion, che nel pomeriggio offrirà al pubblico anche un’esibizione a bordo di una Lancia Delta Martini. Questo doppio momento di celebrazione e spettacolo è reso possibile dalla collaborazione di PETRONAS Lubricants International, partner della Fondazione Marazzato e dello stesso Biasion, che proprio in questo 2026 celebra i 40 anni della sua prima vittoria nel Mondiale Rally, ottenuta su una S4 al Rally d’Argentina del 1986. Tra i partner tecnici dell’epoca figurava anche Olio Fiat, diventato poco dopo Selenia e oggi parte, appunto del colosso PETRONAS, che ha nel campione di Bassano del Grappa un importante testimonial e che ha deciso di includere la presenza a “Ruote Veloci” nel calendario delle celebrazioni per questa ricorrenza, insieme al Rally del Piemonte, che si svolgerà ad agosto, e all’evento “Amiki Miei”, la reunion organizzata dal pilota stesso per ottobre.

"Essere al fianco della Fondazione Marazzato con un testimonial come Miki Biasion è per noi motivo di grande orgoglio," dichiara Fulvio Savio, Marketing Manager Italy & Africa di PETRONAS Lubricants International. "Questo evento ci permette, non solo di ripercorrere pagine indimenticabili del motorsport italiano, ma anche di festeggiare un anniversario a noi molto caro: i 40 anni dalla prima vittoria mondiale di Biasion. Un campione straordinario che ha scritto la storia insieme al marchio Selenia, erede dello storico Olio Fiat, e oggi parte fondamentale della famiglia PETRONAS. L'esibizione di Miki a 'Ruote Veloci' rappresenta la perfetta sintesi tra passione per l'eccellenza, rispetto per la tradizione e sguardo verso il futuro che, da sempre, condividiamo con lui e con la Fondazione."

DIVERTIMENTO E ATTRAZIONI PER TUTTI

La due giorni sarà naturalmente, e come di consueto, arricchita da tutta una serie di appuntamenti e occasioni per alternare cultura, storia e divertimento secondo una formula che i frequentatori dei “Porte Aperte” organizzati dalla Fondazione Marazzato conoscono bene: oltre al convegno, a contorno della mostra tematica ci saranno infatti mostre d’arte e modellismo e raduni di auto e camion storici, il tutto naturalmente sempre e rigorosamente a “tema Lancia”. Nella giornata di domenica si svolgerà anche la premiazione del concorso di bellezza in cui il pubblico eleggerà, votando con un’apposita scheda, la più bella tra le leggendarie auto esposte nella mostra tematica.

Confermati anche l’intrattenimento per grandi e piccoli, con esibizioni di vettura da autocross nella zona esterna, area bimbi e area food con prodotti tipici. Nel calendario è naturalmente incluso anche l’immancabile “tour tra le risaie”, la gita del sabato pomeriggio a bordo dei mezzi storici della Collezione Marazzato o della propria auto, storica o no. Questa volta la destinazione del tour è una visita alla suggestiva Cascina Oschiena di Crova (VC) celebre per la produzione di riso di qualità.

Al riso sarà nuovamente dedicato uno specifico appuntamento, in programma sabato mattina, con la seconda edizione della “Risotto Academy” tenuto dalla rice-sommelier Valentina Masotti e dallo chef Simone Musazzo nella Riseria SP Risi, a pochi metri dalla sede della Fondazione Marazzato, con servizio navetta interno.

Biglietti anche online

Con “Ruote Veloci” si registra anche un’altra importante novità: sia i biglietti di ingresso per ciascuna giornata dell’evento, sia quelli per riservarsi un posto al “tour tra le risaie” e alla ”Risotto Academy”, si possono ora acquistare anche online sul sito eventbrite.com cercando “Ruote Veloci III” o direttamente a questo link. Qui è possibile non soltanto riservare il proprio biglietto d’ingresso da 5 euro (+2 euro di diritti di prevendita) in modo da saltare la fila ai cancelli, ma nel caso dell’iscrizione al tour si può addirittura opzionare, fino a esaurimento posti e disponibilità, la vettura della Collezione su cui partecipare come passeggero o conducente.

I cancelli apriranno al pubblico alle ore 10:00 di entrambe le giornate e chiuderanno alle ore 18:00

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:

fondazione@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB Fondazione Marazzato

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).