A Cossato “ADMO e AIDO in Tour”, una serata dedicata alla donazione di organi e midollo

Una serata di musica, spettacolo e solidarietà per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione di organi e midollo.

Farà tappa al Teatro comunale di Cossato sabato 16 maggio alle 21, lo spettacolo “ADMO e AIDO in Tour”. L’evento che propone una coinvolgente sfida musicale tra melodia italiana e melodia straniera, interpretata dalle voci della radio e della televisione Simona Sorbara e Wilmer Modat. Lo spettacolo si sviluppa come una divertente “sfida” tra canzoni: ogni brano è una battuta e il pubblico, attraverso l’applausometro, decreterà il vincitore, diventando parte attiva della serata. L’iniziativa ha uno scopo importante: promuovere la cultura della donazione di cellule staminali emopoietiche e degli organi sensibilizzando soprattutto i giovani sull’importanza di iscriversi ai rispettivi registri dei donatori. Durante la serata saranno presenti anche i volontari di AIDO Biella e ADMO Biella e Cossato, che contribuiranno all’iniziativa con momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema. Durante la serata, si potrà partecipare a giochi adatti a tutti.

L’evento è sostenuto dall’Associazione “Diamo La Svolta” con il contributo della Regione Piemonte e patrocinato della Città di Cossato L’inizio dello spettacolo musicale è previsto alle 21. L’ingresso libero.