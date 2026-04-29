Finanza personale a Candelo: l’architettura di un portafoglio robusto

Prosegue il progetto “Il Sabato del Ricetto” con un nuovo incontro in programma sabato 9 maggio, alle ore 15.30, al Ricetto di Candelo, in 1^ rua.

L’appuntamento, patrocinato dalla Città di Candelo, sarà curato da Massimo Terreo, European-Accredited Strategic Advisor, e avrà come tema “L’architettura di un portafoglio forte e robusto”. L’iniziativa è promossa da “Culturalmente – Associazione Culturale Biellese” E.T.S. e realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del Bando Eventi.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al numero 3345772743 tramite WhatsApp, sms o telefonata, oppure via e-mail all’indirizzo info@culturalmente.eu.