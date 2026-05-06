Storie di Piazza, doppio concerto in cuffia alle 15,30 e alle 18,30 di GAUDIO

L’attività di Storie di Piazza prosegue per tutto il mese di maggio, questi i prossimi appuntamenti: un doppio concerto di Gaudio il 10 maggio e un doppio spettacolo Visioni il 16 e 17 maggio.

Domenica 10 maggio presso TMC studios un doppio concerto in cuffia alle 15,30 e alle 18,30 di GAUDIO progetto strumentale nato a Genova che sfida i confini tra i generi, fondendo l’energia cerebrale del math rock con la cura formale della musica classica.

Un appuntamento intenso caratterizzato dall’ascolto speciale in silent ovvero in cuffia. Riservato ai tesserati di Storie di Piazza aps

Il loro spettacolo dal vivo è un ecosistema in continua evoluzione, dove il forte interplay tra i musicisti guida l’ascoltatore attraverso momenti intimi e rarefatti che sfociano improvvisamente in derive sonore elettriche e incisive. La loro musica non è una semplice esecuzione, ma un racconto senza parole costruito sull’equilibrio perfetto tra tensione e rilascio.

Prenota al pom (15.30) Prenota alla sera (18,30) Visioni di Attori del resto sarà a Bioglio il 16 maggio alle 21 e a Gaglianico il 17 maggio alle 17

La compagnia di giovani attori formatisi a Roma e già stata presente nel biellese con diverse produzioni, ma tornerà nel mese di maggio per presentare uno spettacolo nuovo, molto originale, ispirato al teatro classico shakespeariano, alla tradizione popolare e alle carte dei tarocchi.

Un’operazione nata grazie ad una residenza in Umbria, in cui durante lo studio il teatro fisico e di parola hanno incontrato Shakespeare ma anche a leggende del Salento e della Valle del Tevere intrecciando canto, danza e dramma. Il tutto sotto l’occhio del destino, in un percorso guidato dalle carte dei tarocchi che verranno pescate dal pubblico durante lo spettacolo facendolo così diventare parte attiva e viva dello spettacolo e della narrazione. Lo spettacolo ideato e realizzato interamente da questo gruppo di ragazzi prevede un incontro di arti e unisce il teatro di prosa a quello fisico accompagnato da musica e canti corali dove gli attori sono chiamati a narrare le storie di coloro che non hanno potuto amare senza annegare.

Visioni è uno spettacolo che nasce dall’esigenza di portare alla luce l’ elemento più profondo e taciuto di ogni essere umano: le radici; per legarlo a ciò che l’uomo ha da sempre usato per dare un significato alle cose laddove la sua esperienza non poteva trovare risposta: l’intelletto e la fantasia.

Con Dalila di Palma, Maria Letizia Chezza, Irene Macuz, Pasquale Martinazzo e Luca Falleri

Prenotazioni: whatsapp 327 485 8731, iscrizioni@storiedipiazza.it