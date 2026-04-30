Accademia Perosi presenta “Bach is in the Air”: Bahrami e Rea in concerto a Biella tra classica e jazz

Venerdì 8 maggio 2026, alle 20.45, l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa a Biella ospiterà “Bach is in the Air”, concerto con Ramin Bahrami e Danilo Rea, due grandi musicisti capaci di far dialogare repertorio classico e improvvisazione jazz.

L’appuntamento rientra nella Stagione dei Concerti dell’Accademia e arriva dopo il successo registrato con Danilo Rossi & The New Gipsy Project. Al centro della serata ci saranno due pianoforti, due sensibilità artistiche e un percorso costruito attorno alla figura di Johann Sebastian Bach.

Da una parte, Ramin Bahrami, nato a Teheran nel 1976 e formatosi tra Milano, Imola e Stoccarda. Considerato tra gli interpreti più autorevoli del repertorio bachiano, si è perfezionato con maestri come Alexis Weissenberg, Charles Rosen, Sir András Schiff e Rosalyn Tureck. Interprete per Decca-Universal, ha pubblicato album di grande successo e si è esibito in sedi prestigiose come il Teatro alla Scala, La Fenice, l’Accademia di Santa Cecilia e il Festival La Roque d’Anthéron.

Dall’altra, Danilo Rea, nato a Vicenza nel 1957 e cresciuto musicalmente a Roma, dove si è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia con il massimo dei voti. Pianista tra i più apprezzati della scena jazzistica italiana e internazionale, ha collaborato con artisti come Mina, Chet Baker, Michael Brecker, Joe Lovano e Gato Barbieri, portando la propria musica nei teatri, nei club e nelle sale da concerto di Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone e Australia.

“Bach is in the Air” nasce dall’incontro tra l’interpretazione bachiana di Bahrami e l’improvvisazione di Rea. Il progetto propone un dialogo diretto tra le versioni originali di Bach e il linguaggio del jazz, senza trasformarsi in una semplice rivisitazione o in un omaggio convenzionale. L’obiettivo è costruire un ponte tra mondi musicali differenti, mostrando quanto la musica di Bach possa ancora parlare al pubblico contemporaneo attraverso nuove forme di ascolto.

Il concerto si presenta come un’esperienza fondata sull’equilibrio tra rigore e libertà, scrittura e improvvisazione, tradizione e invenzione. Due pianisti, due percorsi artistici diversi e un unico terreno comune: la forza universale della musica.

L’appuntamento è per venerdì 8 maggio 2026, alle 20.45, all’Auditorium di Palazzo Gromo Losa, a Biella.

I biglietti sono disponibili al costo di 20 euro intero e 15 euro ridotto.

Per maggiori informazioni: www.accademiaperosi.org