 / Running e Trail

Running e Trail | 06 maggio 2026, 07:10

Torna a Bioglio la “Strabau”: aperta la selezione degli espositori

Torna a Bioglio la “Strabau”: aperta la selezione degli espositori

Torna a Bioglio la “Strabau”: aperta la selezione degli espositori

A Bioglio si prepara la terza edizione di “Strabau”, la passeggiata benefica non competitiva da vivere insieme al proprio amico a quattro zampe. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno, nell’Area festeggiamenti La Valentina, in via Roma 21.

L’iniziativa punta a confermare il riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, che hanno registrato grande partecipazione. In vista della giornata, gli organizzatori stanno selezionando espositori a tema, che siano interessati a prendere parte all’evento. I posti disponibili sono limitati.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore