Torna a Bioglio la “Strabau”: aperta la selezione degli espositori

A Bioglio si prepara la terza edizione di “Strabau”, la passeggiata benefica non competitiva da vivere insieme al proprio amico a quattro zampe. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno, nell’Area festeggiamenti La Valentina, in via Roma 21.

L’iniziativa punta a confermare il riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, che hanno registrato grande partecipazione. In vista della giornata, gli organizzatori stanno selezionando espositori a tema, che siano interessati a prendere parte all’evento. I posti disponibili sono limitati.