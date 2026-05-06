Associazione Pericle, gli appuntamenti del mese di maggio

La rassegna dell' Ass. PERICLE con gli impegni del mese di Maggio

- 9 maggio L'ombra del Dito : dove finisce l'arma e inizia la logica del conflitto, un incontro di riflessione, quanto mai urgente sulla implicazione della AI nelle guerre che sembrano diventate un videogioco, ma ,sappiamo bene che dietro ad ogni pezzo di ferro dal carro armato al drone c'è sempre l'uomo . Riflettere serve per capire che , forse ,possiamo invertire la rotta e che tutti questi strumenti tecnologici possono essere un aiuto per ri-costruire e non per distruggere. Relatori saranno: Prof. Paolo Furia filosofo università di Torino, laureando IstorBiVe Storico Alessandro Bardone, Prof. Alessio Rotundo del il dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione università di Torino, Pietro Bardone ì. condurrà l'incontro Valentina Spataro.

- 10 maggio recital musicale con Erica Boschiero c'è un cambio in corso causa piogge doveva essere alla Trappa al pomeriggio sarà a Palazzo ferrero Biella ore 16

- 19 maggio ore 20,30 sempre a palazzo Ferrero incontro sul tema la mafia al Nord, saranno presenti: l'ex on.Mattiello ex referente del dipartimento antimafia naz.ed ora referente del Dipartimento regionale del PD e presidente di articolo 1; in collegamento il giornalista Daniele Piervincenzi, giornalista di indagine sulla mafia, reporter di guerra.

- il 23 maggio invece sempre a palazzo Ferrero in collaborazione tra PERICLE e LE DEMOCRATICHE dal pom alle 16 fino alle 20 Contraddizioni di PAce dalle donne la forza delle donne con incontri con la Giornalista Barbara Schiavulli di radio Bullet. Collegamenti con l'Avvocata e attivista iraniana in italia Shady Alizedh, alcune rappresentanze di ONG del notro territorio in vari paesi del mondo. Al termine ci sarà dalle ore 18 alle 19,30 una performance artistica di giovani iraniane e palestinesi ed un intrattenimento video-recital-musicale sui conflitti nel mondo con un gruppo musicale che farà un excursus nelle varie musiche.