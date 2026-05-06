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EVENTI | 06 maggio 2026, 07:20

Associazione Pericle, gli appuntamenti del mese di maggio

Il 10 maggio ci sarà un  recital musicale con Erica Boschiero

Associazione Pericle, gli appuntamenti del mese di maggio

Associazione Pericle, gli appuntamenti del mese di maggio

La  rassegna  dell'  Ass. PERICLE   con gli impegni del  mese di Maggio 

- 9 maggio  L'ombra del Dito : dove finisce l'arma e inizia la logica del conflitto, un incontro di riflessione, quanto mai urgente sulla implicazione della AI  nelle guerre  che sembrano diventate un videogioco, ma ,sappiamo bene che dietro ad ogni  pezzo di ferro  dal carro armato al drone c'è  sempre l'uomo . Riflettere serve per capire che , forse ,possiamo  invertire la rotta e che tutti questi strumenti tecnologici possono essere un aiuto per ri-costruire e non per distruggere. Relatori saranno: Prof. Paolo Furia  filosofo università di Torino, laureando IstorBiVe Storico Alessandro Bardone, Prof. Alessio Rotundo del il dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione università di Torino, Pietro Bardone ì. condurrà l'incontro  Valentina Spataro.

 - 10 maggio  recital musicale con Erica Boschiero c'è un cambio in corso causa piogge  doveva essere alla Trappa al pomeriggio sarà a Palazzo ferrero Biella  ore 16  

 - 19 maggio ore 20,30 sempre a palazzo Ferrero  incontro sul tema   la mafia al Nord, saranno presenti:  l'ex on.Mattiello ex referente del dipartimento  antimafia  naz.ed ora referente del Dipartimento regionale del PD  e  presidente di articolo 1; in collegamento  il giornalista Daniele Piervincenzi, giornalista di indagine sulla mafia, reporter di guerra.

- il 23 maggio invece sempre a palazzo Ferrero in collaborazione tra PERICLE e LE DEMOCRATICHE  dal pom alle 16 fino alle 20  Contraddizioni di PAce  dalle donne la forza delle donne  con incontri con la Giornalista  Barbara Schiavulli di radio Bullet. Collegamenti con  l'Avvocata  e attivista iraniana in italia Shady Alizedh, alcune rappresentanze di ONG del notro territorio in vari paesi del mondo. Al termine ci sarà dalle ore 18 alle 19,30 una performance artistica di giovani  iraniane e palestinesi  ed un intrattenimento  video-recital-musicale sui conflitti nel mondo con un gruppo musicale che farà un excursus nelle varie musiche.

c.s., s.zo.

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