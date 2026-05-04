Cyberbullismo, se ne parla a Cossato in due incontri con studenti e adulti

Due incontri a Cossato, con al centro il cyberbullismo, rivolti a giovani e adulti. Proseguono gli incontri di educazione digitale, proposti dall'Università Popolare Biellese, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune assieme a Informagiovani Cossato, tenuti da Graziano Tomarchio. Un’occasione per riflettere sulle aggressioni online e le estorsioni con immagini, effetti emotivi procurati dal fenomeno, metodi di difesa pratici oltre che consigli di sicurezza su social e videogiochi.

L'iniziativa, destinata in particolare a studenti di scuole superiori e medie ma aperto a tutti, definisce tutti i diversi tipi di cyberbullismo come le aggressioni online e estorsioni con immagini private (blackmail). Presenta anche segnali di rischio, passi per reagire e misure di prevenzione e riferimenti alla legge, con esempi reali e semplici, come condivisioni non autorizzate o esclusioni da gruppi.

Gli eventi sono in programma alle 17 di venerdì 8 maggio e alle 10.30 di sabato 9 maggio nella sala eventi di Villa Ranzoni, a Cossato.