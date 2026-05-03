A Benna un pomeriggio dedicato alle mamme

Si avvicina la festa della mamma e a Benna ci sarà un pomeriggio speciale tutto dedicato a loro: alle mamme!

Sarà un momento dedicato al gioco, alla creatività e alla condivisione, con laboratori e attività pensate per mamme, bambini e bambine di tutte le età (anche per i più piccoli!)

L'appuntamento è sabato 9 maggio dalle 15 alle 18 presso la Biblioteca Civica di Benna, via Conte Gianasso di Pamparato, 13

E per concludere in bellezza gli organizzatori hanno pensato a organizzare una dolcissima merenda tutti insieme!

La prenotazione è gratuita ma obbligatoria chiamando il numero: 3425609242.