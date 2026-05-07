Valdigne Triathlon sempre protagonista in tante gare in ogni parte d’Italia e in Inghilterra FOTO

I Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Triathlon Cross, si sono disputati con il nuoto nello splendido mare e nello spettacolare entroterra dell’Isola d’Elba a Capoliveri. Al femminile prova strepitosa per Monica Cibin, che conquista il 4° posto assoluto e l’oro italiano nella categoria M3. Al maschile prova con i migliori per Nicolò Fontana, 6° e Campione Italiano tra gli S2.

A Chia nel Triathlon Olimpico disputato nella splendida località sarda, doppietta per i colori di Valdigne Triathlon: vittoria assoluta per Marco Ratto con una gara top e bronzo assoluto per Nicola Zorzolo che conferma le ottime gare di inizio stagione.

A Venezia-Jesolo si è disputato nel fine settimana l’appuntamento con il molto partecipato 70.3 del Circuito IronMan. Ancora una Finish Line conquistata da Alberto Belli che aggiunge la tappa adriatica alla sua collezione delle lunghe distanze.

A Weston Park, nello Staffordshire, Michele Bonacina conquista l’argento nell’X-Terra World Cup Short Track, confermandosi al vertice mondiale della Specialità.

Prossimi appuntamenti per gli Atleti della Triplice la Coppa Europa Elite e Junior di Caorle e le gare giovanili di Varedo (MB) nel prossimo fine settimana.