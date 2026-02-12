Tante cose da fare a Biella nel we del 13, 14 e 15 febbraio

Venerdì 13 febbraio

- Cossato, Villa Ranzoni, assemblea pubblica, le ragioni del No per la Riforma della giustizia, ore 18

- Vigliano, in biblioteca, alle 21, sarà ospitata “Coròrchestra del Piemonte” diretta dal Maestro Claudio Dina, della MAP – Musica Ambiente Popoli.

- Occhieppo Superiore, il Fotogruppo Riflessi alle ore 21, presso il Salone delle Carrozze di Villa Mossa Laura Viaro che con le sue immagini ci porta in Nepal nella zona del Solukumbo nella valle dell'Everest.

- Biella, Cugna Dischi, le maschere del Rock alle 19

- Biella, Carnevale

- Biella, concerto Palazzo Gromo Losa

- Biella, anniversario morte don Carlo Gariazzo, 16,30 camposanto

- Occhieppo Superiore, dalle 14,30 apertura oratorio, 17,30 carnevaliadi

- Biella, Diego Siragusa presenta Donne che amano la guerra, presso libreria Giovannacci

Sabato 14 febbraio

- Sala, 14,30 fagiolata di carnevale , festa grandi e piccini, giochi, fagiolata dalle 16

- Gaglianico, spettacolo auditorium ore 21

- Biella, Carnevale

- Oasi Zegna, San Valentino tante proposte per la giornata

- Biella, via Alfonso Lamarmora, 5, in biblioteca Libri in giro: storie che parlano al cuore dalle 10,30

- Oasi Zegna, "Pluto day", un’escursione appositamente pensata per gli animali da compagnia e i loro padroni! Si parte da Bocchetto Sessera. L'appuntamento prosegue con una sessione di dog agility sulla neve, seguita dalle premiazioni, dalle ore 10.00

- Salussola, inaugurazione mostra Ceretti "Ritratti allo specchio"

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 14 dalle 19 La Bursch: Cena di San Valentino

- Verrone, inaugurazione Mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” alle ore 10:30 presso i locali del Comune

- Benna, carnevale, dalle 15,30 carnevale dei bambini

- Valle Mosso, carnevale

- Candelo, fagiolata benefica

- Biella, Centro Incontro del Vernato, cena con intrattenimento musicale

- Cossato, carnevale oratorio parrocchia Santa Maria dell'Assunta dalle 14,30 carnevale dei bambini

- Biella, Teatrando, Gran Tour delle fiabe

- Biella, 8° Karneval Run, ritrovo alle 14, piazzale Casalegno partenza 15,30

Domenica 15 febbraio

- Muzzano, carnevale, 9,30 Santa Messa, 11,30 distribuzione fagiolata in piazza Alpini, pranzo

- Mosso, Valdilana, dalle 11 fagiolata asporto in piazza Italia

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, Teatrando, Gran Tour delle fiabe

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 dalle 10 Pratiche yoga a La Bursch

- Biella, Carnevale

- Caprile e Ailoche, fagiolata

- Campiglia, fagiolata

- Occhieppo Superiore, fagiolata

- Sandigliano, carnevale, 10,45 sfilata maschere, Santa Messa, distribuzione fagiolata dalle 12,

- Occhieppo Inferiore, dalle 11,30 distribuzione fagiolata al polivalente in via Caralli

- Candelo, dalle 15 carnevale dei bambini, presso oratorio di San Pietro

- Benna, carnevale, fagiolata dalle 11,30

- Biella Cossila San Grato, manifestazione "FAGIOLATA DEI CADREGAT”

- Biella Chiavazza, grande fagiolata dalle 15 e carnevale dei bambini

- Curino, fagiolata del buonumore dalle 11,30 al laghetto Gabella

- Ronco, carnevale dalle 12,30 fagiolata presso l'area sportiva, dalle 14,30 carnevale dei bambini

- Vigliano, carnevale, dalle 12 in Largo Stazione fagiolata, dalle 14,30 in piazza Martiri carnevale dei bambini

MOSTRE

- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Salussola, Ritratti allo Specchio

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero.