Nuova band al Biella Jazz Club, Sandia sale sul palco

Una settimana internazionale per il Biella Jazz Club: dopo il concerto di "Tres Latin Jazz" , band argentina, tocca ai giovanissimi Israeliani Sandia salire sul palco di Palazzo Ferrero per la terza volta. Anche quest'anno sono in tour in Europa , la scorsa settimana si sono esibiti all'Alexander Platz di Roma e giovedì 12 alle 21.30 saranno a Biella.



Un grande ritorno al Biella Jazz Club per l’evento speciale di giovedì la formazione che ha vinto il premio come migliore band emergente del contest internazionale '7 virtual jazz club' di Ferrara, scelti da 38 giudici provenienti da tutto il mondo, il premio ha permesso al gruppo, nel 2024, un lungo tour in Europa.



Sandia è un quartetto Israeliano composto da Dekel Epstein ai sassofoni, Shauli Shoub al pianoforte, Jonathan Heruti al contrabbasso e Noam David alla batteria.



“Sandia” esprime un jazz innovativo, un mix di etnica, fusion groove con melodie affascinanti e allo stesso tempo complesse, una musica originale contaminata da molti stili diversi tra loro. Sebbene il jazz sia al centro, in esso si possono riconoscere risvolti etnici, la musica ebraica e israeliana, quella araba, elementi della fusion attraverso ritmi asimmetrici ma anche melodie polifoniche complementari e contrarie allo stesso tempo.



Sebbene complicate, le melodie sono accattivanti e coinvolgenti, riuscendo anche a far “cantare” il pubblico presente, un concerto emozionante e pieno di ritmo. Per martedì 17 febbraio è atteso il pianista italo-francese Jean Baptiste Bolazzi con il suo "Locking Up Projecta" con un repertorio dedicato a Charlie Parker.











