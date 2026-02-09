 / EVENTI

09 febbraio 2026, 09:00

Biella ricorda don Carlo: giovedì 13 febbraio il settimo anniversario

Sarà un’occasione di memoria, fede e comunità per ricordare la figura di don Carlo e il segno lasciato nel cuore dei fedeli.

La comunità di Biella si prepara a ricordare don Carlo Gariazzo nel settimo anniversario della sua scomparsa. L’appuntamento è per giovedì 13 febbraio, con una serie di momenti di preghiera e condivisione organizzati dalla Parrocchia Santo Stefano – Cattedrale.

Il programma prenderà il via alle 16.30 con la partenza dall’Oratorio Santo Rosario per raggiungere il Camposanto di Sandigliano, dove si terrà un momento di raccoglimento. Alle 18.15, in Cattedrale, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio del parroco, molto ricordato e amato dalla comunità.

Al termine della funzione, presso l’Oratorio, è previsto un momento conviviale con la cena condivisa: l’Oratorio offrirà il primo piatto, mentre ciascuno potrà contribuire portando qualcosa da condividere. La serata proseguirà con una breve presentazione dell’Esortazione Apostolica “Dilexit Te” di papa Leone, in preparazione all’incontro con il cardinale Zuppi.

