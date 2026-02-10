 / Circondario

Vigliano, arriva il concerto di archi in biblioteca

La Biblioteca di Vigliano Biellese ha aderito al progetto: "Note tra le fiabe", realizzato dall'associazione Tessiture Sonore APS Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - Bando Eventi 2025. Tale progetto prevede la realizzazione di una rassegna di spettacoli-laboratori per famiglie con bimbe e bimbi di varie età.

Venerdì 13 febbraio, in biblioteca, alle 21, sarà ospitata “Coròrchestra del Piemonte” diretta dal Maestro Claudio Dina, della MAP – Musica Ambiente Popoli. L’orchestra da camera propone brani provenienti dalle tradizioni popolari piemontese, alpina e anche da paesi lontani; lo spettacolo è accompagnato da proiezioni dei luoghi da cui arrivano i brani eseguiti.

L’incontro è gratuito. E’ consigliata la prenotazione a: tessituresonore@gmail.com

