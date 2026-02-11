Gran Tour delle Fiabe, ultime repliche a Biella con le “Storie dall’Oriente” FOTO

Si avvia alla conclusione il 7° Gran Tour delle Fiabe, il viaggio nella fantasia proposto da Teatrando nella propria sede di via Ogliaro 5 a Biella. Le ultime repliche sono in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio con “Storie dall’Oriente”, racconti scelti e diretti da Claudio Nicolai.

Il percorso conduce idealmente tra Persia, India, Vietnam e Giappone, con storie dai toni esotici, rappresentate in modo vivace e divertente. Protagonisti uomini e animali, al centro il messaggio "con intelligenza e perseveranza è possibile opporsi a prepotenza e arroganza".

Lo spettacolo è pensato per bambini dai 4 anni e mantiene la formula del “Gran Tour”: ogni appuntamento inizia con una breve esplorazione degli spazi della compagnia, prima di entrare nella sala teatrale riscaldata dove prendono vita i racconti sceneggiati. Sono previsti due ingressi a gruppi, alle 15.00 e alle 16.15; l’intero percorso dura circa un’ora.

Per maggiori informazioni: 333.5283350

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Fondazione CRB.