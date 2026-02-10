Ritratti allo specchio, a Salussola la mostra fotografica di Stefano Ceretti con Anffas

Dopo i successi ottenuti a Biella e Mongrando, la mostra fotografica “Ritratti allo specchio” di Stefano Ceretti, realizzata in collaborazione con Anffas Biellese, approda a Salussola.

L’inaugurazione è in programma sabato 14 febbraio, alle 10, presso la sala consiliare del Municipio. L’esposizione propone una serie di ritratti che invitano il visitatore a ribaltare il punto di vista tradizionale: non solo guardare le immagini, ma lasciarsi guardare, interrogare, riflettere su identità, fragilità e autenticità.

“Ritratti allo specchio non chiede soltanto di essere osservata, ma invita a rovesciare lo sguardo: qui il visitatore diventa parte dell’opera - spiega Vito Catania, psicologo di Anffas - Lo specchio non giudica, ma accoglie ciò che siamo davvero”. La rassegna è frutto di un percorso condiviso tra il fotografo, i ragazzi e i volontari di Anffas, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto.

La mostra sarà visitabile dal 14 al 21 febbraio presso la sala consiliare di Salussola, con i seguenti orari: domenica, lunedì, martedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 9 alle 17, giovedì chiuso, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, con ingresso gratuito.