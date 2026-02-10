Oknoplast: sconto 40% sulle finestre in PVC. A Biella l’offerta firmata Maiser FOTO

Ridurre i consumi, migliorare il comfort domestico e aumentare il valore della propria abitazione oggi è più semplice grazie all’Offerta Anniversario Oknoplast, valida fino al 30 aprile 2026. La promozione prevede uno sconto immediato del 40% sulle finestre in PVC Koncept Plus, in più, puoi accedere anche alle detrazioni fiscali fino al 50%.

Una soluzione ideale per chi convive con spifferi, rumori dall’esterno o ambienti difficili da riscaldare. Le finestre Oknoplast Koncept Plus sono progettate per garantire elevate prestazioni di isolamento termico e acustico, contribuendo a ridurre le dispersioni di calore e a rendere la casa più efficiente e confortevole in ogni stagione.

Maiser Serramenti: Premium Partner Oknoplast e posa garantita per sempre

A Biella e provincia, l’offerta è disponibile presso Maiser Serramenti, unico Premium Partner Oknoplast sul territorio. L’azienda si distingue per un approccio altamente specializzato, che mette al centro la qualità della posa: un elemento determinante per le reali prestazioni del serramento. Maiser garantisce infatti una posa certificata e garantita per sempre, eseguita esclusivamente da posatori interni qualificati.

La professionalità dell’azienda è confermata anche dalle 300 recensioni a 5 stelle, testimonianza di un servizio apprezzato nel tempo. Durante il periodo promozionale è possibile prenotare un appuntamento con i consulenti Maiser, per una valutazione personalizzata e un supporto completo, incluse le pratiche per le agevolazioni fiscali.

Prenota una consulenza con i consulenti Maiser e approfitta dell’offerta Oknoplast.

015 2400105

info@maiser.it

Via Gera 2, Biella

www.maiser.it

Guarda le foto di alcuni progetti Maiser realizzati a Biella con serramenti Oknoplast: