A Candelo è partito il conto alla rovescia per la Fagiolata Benefica

A Candelo è iniziato il conto alla rovescia per la Fagiolata Benefica, in programma sabato prossimo, 14 febbraio. La distribuzione del delizioso piatto avrà luogo dalle 16 alle 17.30 nell'area dell'oratorio Don Rondi, solo ai possessori dei buoni distribuiti nelle settimane antecedenti al gustoso appuntamento.
In Breve
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Tre sinistri in poche ore a Biella, due uomini in ospedale
Sul posto 118 e Polizia Locale.