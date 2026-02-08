 / Circondario

A Candelo è partito il conto alla rovescia per la Fagiolata Benefica

A Candelo è iniziato il conto alla rovescia per la Fagiolata Benefica, in programma sabato prossimo, 14 febbraio. La distribuzione del delizioso piatto avrà luogo dalle 16 alle 17.30 nell'area dell'oratorio Don Rondi, solo ai possessori dei buoni distribuiti nelle settimane antecedenti al gustoso appuntamento.

