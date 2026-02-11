Incendio in un garage-magazzino a Borriana: nessun ferito

Oggi, mercoledì 11 febbraio, un inizio di incendio ha interessato un garage di piccole dimensioni a Borriana, utilizzato come magazzino. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire intorno alle 15,40 e hanno lavorato fino alle 18,40 per mettere l’area in sicurezza.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, le fiamme non hanno provocato danni significativi: il fuoco è stato spento in tempo e nulla è andato distrutto. L’intervento è stato coordinato insieme ai proprietari del garage che hanno chiamato i soccorsi.

A scopo precauzionale, è stato anche chiamato il 118: una persona residente nella zona e un passante avevano respirato del fumo.

I Vigili del Fuoco hanno quindi potuto contenere l’incendio e mettere in sicurezza la struttura, evitando che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento.