Benna celebra il 49° Carnevale: tutti gli appuntamenti in programma

Il 49° Carnevale di Benna 2026 propone un calendario di appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e cittadini, con iniziative in programma nel mese di febbraio, sotto il patrocinio del Comune di Benna.

L’apertura è prevista sabato 14 febbraio alle ore 15:30 con il Carnevale dei bambini. Il pomeriggio sarà animato dallo spettacolo di bolle di sapone “Framillebolle”, affiancato da giochi e animazione.

Il Carnevale prosegue domenica 15 febbraio, alle ore 11:30, con la distribuzione della fagiolata, momento centrale della manifestazione.

Il programma continua sabato 21 febbraio con una serata articolata in due appuntamenti. Alle ore 19:30, presso la sede del Gruppo Alpini, è in calendario la cena con le maschere piemontesi, per la quale è richiesta la prenotazione entro mercoledì 18 febbraio contattando Ottavio (015 5821503). Alle ore 21:00, presso il Salone Sport Folclore, spazio alla musica e animazione con Elisa Blue Dream, con ingresso libero.