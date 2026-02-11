Biella, monossido di carbonio: famiglia intossicata, figlia ricoverata in codice rosso

Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio, a Biella, intorno alle 23.40 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Santuario di Oropa su richiesta del 118 per un’intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto due persone, madre e figlia.

Secondo le prime informazioni, le due donne avrebbero accusato un malore all’interno della loro abitazione. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le verifiche del caso riscontrando la presenza di monossido di carbonio nei locali.

La figlia è stata trasportata in ospedale in codice rosso e ricoverata in camera iperbarica per il trattamento specifico previsto in questi casi. La madre avrebbe riportato sintomi più lievi.

All’origine dell’episodio ci sarebbe, secondo quanto emerso, il possibile malfunzionamento di una stufa. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’accaduto.