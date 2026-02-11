A Vigliano il Carnevale della Pro Loco con la fagiolata e la festa per i bambini (foto di repertorio)

La Pro Loco di Vigliano Biellese, unitamente agli Oratori, invita le famiglie e i cittadini a partecipare alla 48° edizione del tradizionale Carnevale benefico. Le maschere del Malasc e della Malascia porteranno venerdì 13 febbraio la loro contagiosa allegria agli ospiti della Casa di Riposo e alle scuole locali.

Domenica 15 febbraio, dalle 12, presso la sede della Pro Loco di via Largo Stazione 14, avrà luogo la distribuzione della fagiolata. Dalle 14.30, piazza Martiri Partigiani ospiterà il colorato Carnevale dei Bambini, con giochi e sfilate in maschera con gli animatori degli oratori, premi alle maschere più originali, ai gruppi più numerosi, e prelibatezze per la merenda.