Camiño dos Faros, a piedi lungo il costiero più bello d’Europa FOTO

Una serata per respirare l’aria dell’Oceano Atlantico, camminando lungo la costa gallega da Malpica de Bergantiños a Fisterra: il Camiño dos Faros lungo la Costa da Morte.

Considerato tra gli itinerari più emozionanti e impegnativi, è sicuramente il più spettacolare e selvaggio d’Europa. Duecento chilometri in otto giorni, con oltre seimila metri di dislivello rappresentano uno sforzo importante, che è ripagato ad ogni passo. Trovare il ritmo giusto, respirare l’Oceano, attraversare ambienti sempre diversi, non solo in ogni tappa ma anche all’interno della stessa giornata sono le ragioni che invogliano a partire.

Un percorso esigente, ricco di scoperte e sorprese che ripercorreremo insieme a Valeria Tonella, di Nord Ovest ASD, che lo ha camminato quattro volte e lo conosce molto bene, attraverso le stagioni e le maree. Un racconto di luoghi, emozioni, profumi, fatiche e soddisfazioni, per scoprire una parte di Spagna ancora non troppo battuta, dove l’Oceano è al centro della vita e causa dei numerosi naufragi che hanno valso il titolo di Costa da Morte.

La serata, organizzata da Nord Ovest ASD, sarà anche l’occasione per presentare la seconda edizione del Corso base di Escursionismo, che si svolgerà durante il mese di marzo sul territorio Biellese. Corso pensato sia per chi si avvicina all’escursionismo, sia a chi già lo pratica, che desidera essere più consapevole e informato su quello che fa.

Appuntamento venerdì 20 febbraio h 21 a Pollone, in Piazza Delleani, nei locali del centro polifunzionale Fenoglio (ex scuole). Ingresso libero



