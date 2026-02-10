Lauretana e Menabrea insieme a Beer&Food Attraction 2026

Due aziende, un territorio comune: il Biellese. Due storie di eccellenza, una visione condivisa: qualità senza compromessi.

Lauretana e Menabrea tornano fianco a fianco a Beer&Food Attraction 2026, l’appuntamento internazionale dedicato al mondo delle birre, delle bevande, del food e delle nuove tendenze per l’out of home, in programma dal 15 al 17 febbraio 2026 presso il Rimini Expo Center. Le due aziende biellesi condivideranno lo stesso spazio espositivo, raccontando un percorso fatto di tradizione, innovazione e profondo legame con il territorio.

Il Gruppo Lauretana sarà presente con la lattina Vigezzo da 330 ml in alluminio. Pratica e contemporanea, è realizzata in un materiale riciclabile all’infinito e rappresenta in modo concreto l’impegno del Gruppo verso soluzioni sempre più sostenibili. Accanto alla lattina, Acqua Vigezzo proporrà la PET 100% riciclabile, la linea vetro da 1 litro, e un’ulteriore novità: la bottiglia in vetro da 750 ml pensata per la ristorazione. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa, riconferma i suoi prodotti di punta: l’iconica Pininfarina, protagonista sui tavoli dei migliori ristoranti del mondo, affiancata dalla vetro blu e dalla PET 100% riciclabile.

Birra Menabrea, il birrificio italiano attivo più antico d’Italia, celebra nel 2026 un traguardo importante: 180 anni di storia, iniziata nel 1846 a Biella e portata avanti da cinque generazioni all’insegna della qualità e della continuità produttiva. Protagonista dello stand sarà Birra & Gazzosa alla Genziana, una panachè leggera da 2,5% vol. che unisce la freschezza della gazzosa, il gusto della birra e una delicata nota amaricante di genziana. Un prodotto pensato per intercettare nuove occasioni di consumo e rispondere alle nuove esigenze del canale out of home, tra leggerezza, bevibilità e identità. Birra Menabrea ha una posizione consolidata come player primario nell’industria birraria italiana e propone una ampia gamma disponibile in diversi formati. L’offerta comprende le principali etichette Bionda, Ambrata, Strong, Rossa, Weiss, Pils e Non Filtrata, disponibili in bottiglia e fusto. Completano la gamma la Pils in lattina “Arte da Bere”, il Minifusto da 5 litri di Pils, la Christmas Beer, proposta in diversi formati in occasione delle festività natalizie.