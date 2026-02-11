A Verrone la mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”

Sarà inaugurata nella mattina di sabato 14 febbraio, alle ore 10.30, negli spazi espositivi del Comune di Verrone, la mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello.

Con la curatrice sarà presente il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella Marco Giacometti e farà gli onori di casa il Sindaco di Verrone Gian Luca Bazzan con la sua Giunta.

La mostra, dato l’interesse suscitato, è diventata itinerante e dopo essere stata inaugurata nello scorso ottobre al Cantinone di Biella, è già stata ospitata a Cossato e a Candelo. Giunge ora a Verrone con l’intento di proseguire la sua missione di testimoniare l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese dal 1814, data di nascita del Corpo dei Carabinieri Reali, ad oggi. Il progetto, nato a Biella, si è mosso attraverso la provincia con il proposito di omaggiare gli uomini e le donne dell’Arma che ogni giorno lottano per la tutela del prossimo. I vari pannelli raccontano la storia di questo Corpo e i relativi compiti, come quelli della tutela dell’ambiente, della lotta al crimine e dell’impegno in occasione di calamità. Una parte cospicua della mostra è dedicata alla sezione biellese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione nata l’8 febbraio 1925 e dunque giunta al centenario celebrato lo scorso anno in concomitanza con il trentennale del Comando Provinciale Carabinieri di Biella. Non mancano nell’esposizione aspetti particolari, come scoperte di dipinti e molte altre curiosità legate all’Arma rinvenute dalla stessa Ghiraldello tramite ricerche d’archivio. Parecchie fotografie stampate a tutto pannello aprono poi uno sguardo al futuro e nel contesto di ambienti biellesi presentano i Carabinieri vigili nel loro meritorio compito quotidiano.

Dalla storia all’arte, dalla fotografia alla cinematografia con la possibilità di visionare spezzoni dell’iconica pellicola “I due Carabinieri” di Carlo Verdone girato nel 1984 in parte a Biella Piazzo e a Candelo, questa mostra è rivolta anche alle nuove generazioni affinché trovino nell’ideale della missione a favore del prossimo caratteristica dell’Arma uno stimolo significativo per la propria vita.

La mostra sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.