Attesa per il duo pianistico Costa-Casanova, venerdì sera all'Auditorium di Palazzo Gromo Losa

Venerdì sera 13 febbraio 2026, il celebre duo pianistico torna a Biella con un programma raffinato che spazia da Schubert alle avanguardie del Novecento, esplorando le infinite sfumature del pianoforte a quattro mani.



Sara Costa e Fabiano Casanova, coppia nella musica e nella vita, presenteranno "Caleidoscopio europeo", un programma che attraversa le tensioni estetiche e le rivoluzioni sonore tra l'Ottocento e il primo Novecento.

Riconosciuti come una delle formazioni cameristiche italiane più attive e apprezzate a livello internazionale, Costa e Casanova propongono un percorso d’ascolto che mette in luce la loro profonda intesa musicale e la raffinatezza interpretativa.

Winner of Global Music Award 2019

Best Album

and Best Duo

Il concerto si apre e trova il suo cuore emotivo in Franz Schubert, con il lirismo sospeso del Rondò in la maggiore D 951 e la drammatica intensità della celebre Fantasia in fa minore D 940, capolavoro assoluto della letteratura a quattro mani.

Il "Caleidoscopio" ruota poi verso metamorfosi sorprendenti: l'ironia dell'Ouverture de "Il barbiere di Siviglia" di Rossini filtrata dalla lente analitica di Arnold Schoenberg, e la maestosità liquida delle Fontane di Roma di Ottorino Respighi, dove il pianoforte evoca colori quasi orchestrali.

Il viaggio si conclude nella Francia delle avanguardie: prima con il minimalismo provocatorio dei Trois Morceaux en forme de poire di Erik Satie, e infine con l'apoteosi vorticosa de La Valse di Maurice Ravel (trascrizione di L. Garban), una danza sull'orlo del vulcano che simboleggia la fine di un'epoca.



Formatosi nel 2014, il Duo Costa Casanova unisce la tradizione pianistica italiana alla profondità espressiva della scuola russa, perfezionata sotto la guida del Maestro Konstantin Bogino.

Reduci da una prestigiosa tournée in Cina nel 2025 che ha toccato teatri d'eccellenza come lo Shanghai Oriental Art Center e la Peking University Hall, e unici artisti italiani invitati al Festival Internazionale di Sandviken in Svezia nel 2023, Sara e Fabiano vantano una carriera che li vede protagonisti in Europa, Asia e Australia.

Le loro interpretazioni, trasmesse da Rai Radio3 e Radio Vaticana, sono immortalate in produzioni discografiche pluripremiate, tra cui l'album d'esordio *Russian Music for Piano Four Hands* (Da Vinci Classics), medaglia d'argento ai Global Music Awards in California.

Oltre all'attività concertistica, entrambi sono docenti titolari di pianoforte principale (rispettivamente ai Conservatori di Alessandria e Parma) e direttori artistici del Festival "Il Castello Armonico".

Programma:

Caleidoscopio europeo

F. Schubert - Rondò in la maggiore D 951G

G. Rossini/A. Schoenberg - “Il barbiere di Siviglia”: Ouverture

O. Respighi - Fontane di Roma

F. Schubert - Fantasia in fa minore D 940

E. Satie - Trois Morceaux in forma di poire

M. Ravel/L. Garban - La Valse

Biglietti

Intero: 15.00 €

Ridotto: 10.00 €