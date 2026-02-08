Preparate i piatti, a Campiglia è protagonista la Fagiolata Alpina (foto di repertorio)

Anche a Campiglia Cervo è tempo di preparare piatti e cucchiai per assaporare la Fagiolata degli Alpini. L'appuntamento è per domenica prossima, 15 febbraio, con la distribuzione del delizioso piatto nella piazzetta di fronte alla sede delle penne nere, a partire dalle 12. C'è anche la possibilità di pranzare in sede fino ad esaurimento posti.