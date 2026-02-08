Carnevale a Occhieppo Inferiore, fagiolata e pranzo al polivalente

Una settimana di attesa, poi sarà tempo di prendere parte alla tradizionale Fagiolata di Carnevale di Occhieppo Inferiore. L'evento è in programma domenica 15 febbraio, al Polivalente di via Caralli 7, con la distribuzione del delizioso piatto a partire dalle 11.30. Seguirà, alle 13, il pranzo di comunità, con un ricco e variegato menù.
