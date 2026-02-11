Biellesi al Panda Raid: 3mila km e 6 tappe nel deserto marocchino FOTO

Il Panda Raid è una gara che si svolge ogni anno in Marocco. Si tratta di un percorso nel deserto di circa 3.000 chilometri, suddiviso in sei tappe tra trasferimenti e prove cronometrate. Le soste notturne vengono effettuate in bivacchi allestiti nel nulla, dove si dorme in tenda.

Alla competizione possono iscriversi esclusivamente Seat Marbella e Fiat Panda 4x4 o 4x2 immatricolate prima del 2003. Lo spirito della gara è quello di vivere un’avventura nel deserto marocchino tra rocce, dune e villaggi sperduti con un’auto economica e poco tecnologica, orientandosi soltanto con bussola e roadbook.

L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 13 al 18 aprile e conta 350 iscritti provenienti da varie nazioni. Viene definita una sorta di mini Dakar, dove l’obiettivo non è tanto arrivare tra i primi quanto raggiungere il traguardo, aiutandosi l’un l’altro durante la gara, anche perché i problemi meccanici non mancano.

L’equipaggio ha già partecipato all’edizione 2024 e quest’anno si ripresenta, sempre seguito dalla scuderia veneta OMEGA a.s.d., capitanata da Ivano Griso, veterano del raid.

Per raccontare l’esperienza è stato creato un profilo Instagram e Facebook, “La Panderla”, attraverso il quale durante la gara verrà mostrato cosa accade in un evento di questo tipo, caratterizzato dalla presenza costante di Fiat Panda lungo il percorso.

La preparazione non è semplice e, se la partecipazione sarà nuovamente possibile, il ringraziamento va agli sponsor che sostengono il progetto e agli amici “I pandisti del biellese”, che con i loro eventi offroad permettono di testare la vettura.