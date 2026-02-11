Artrosi, terapie e protesi: grande interesse al Caffè del Benessere FOTO

Circa un centinaio di persone ha preso parte ieri, martedì 10 febbraio, al Caffè del Benessere, in programma alle ore 15 all’Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano a Biella.

L’incontro è stato condotto dal dottor Alberto Siclari, medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia, che ha affrontato il tema “Artrosi: terapia medica e chirurgica”. Il relatore ha illustrato che cos’è l’artrosi e quali sono le principali cause — età avanzata, infortuni e fratture, lavori usuranti, alterazioni dei corretti assi posturali — soffermandosi poi sui segnali da non sottovalutare, tra cui dolore, rigidità, difficoltà nei movimenti quotidiani, aumento della frequenza degli episodi e perdita dell’autosufficienza.

Ampio spazio è stato dedicato alle terapie. Dopo aver illustrato quelle non chirurgiche, a partire dai trattamenti sintomatici (antidolorifici, antinfiammatori, integratori e infiltrazioni), il dottor Siclari ha spiegato che, in presenza di alterazioni meccaniche, il ricorso alla chirurgia rappresenta l’unica soluzione efficace. Sono quindi state approfondite le protesi di anca, ginocchio e spalla, con il supporto di immagini esplicative per chiarire in cosa consistono e quando vengono indicate. Illustrato anche il percorso che conduce il paziente all’intervento e la durata media delle protesi: secondo uno studio svedese, oltre vent’anni per l’anca, circa quindici per il ginocchio e dodici per la spalla. In conclusione, il relatore ha sottolineato come la protesi sia una scelta moderna e sicura, che consente di tornare a vivere senza dolore, ribadendo tuttavia che ogni decisione deve essere personalizzata e condivisa.

Alla relazione è seguita una discussione, con numerose domande da parte dei partecipanti, prima del consueto momento conviviale con il caffè.

I Caffè del Benessere sono organizzati dall’associazione ANZITUTTO odv, realtà di volontariato a favore degli anziani, in collaborazione con altre associazioni; in questa occasione hanno collaborato i volontari dell’Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano, che hanno curato il rinfresco finale.

L’iniziativa rientra nella rete del progetto “AccompagnaMenti”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con capofila AMA Biella, che mira a intervenire a sostegno dell’assistenza domiciliare delle persone con demenza.

Il prossimo Caffè del Benessere si terrà martedì 10 marzo, sempre alle ore 15 all’Oratorio di Santo Stefano, sul tema “L’udito e i suoi problemi nell’anziano”, con la dottoressa Francesca Brigato, specialista otorinolaringoiatra in servizio presso l’ospedale.