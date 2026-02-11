Una cordata di fraternità tra terra e cielo: il Monastero Mater Carmeli ricorda Bice Allara Perla

Ci sono persone che lasciano un segno su questa terra pur avendo camminato sempre in punta di piedi. Le tue orme, cara Bice, sono impresse nella storia della nostra Comunità. Amica e sorella dal sorriso luminoso, dalla parola gentile.

Il tuo lavorare a favore della vita, dei più poveri, di ogni persona bisognosa, ti ha reso donna evangelica, umile e forte anche nei momenti di prova.

Il Vangelo che hai accolto nel tuo cuore ha illuminato le tue scelte. Hai evangelizzato attraverso la quotidiana capacità di sorridere, rispondere con garbo, donando senza sosta e senza calcolo.

Contemplavi spesso il mistero della Natività e ti facevi premura di donare ad amici e conoscenti piccoli Presepi, perché ogni casa avesse questo riferimento di fede. E perché il mistero del Natale suscitasse ancora più gioia nei bambini, ci chiedevi che nei presepi per te realizzati, vicino a Gesù Bambino ci fossero tante pecorelle!

Eri animata da quella Carità capace di superare ogni confine, discreta e provvidente, ti sei fatta vicina anche a molte mamme di altre fedi religiose, portavi a loro la dolcezza e il profumo del Natale con il dono di un barattolo di miele o di una saponetta.

Ora ti pensiamo accolta dal Buon Pastore in quella "cordata di fraternità" che unisce la terra al cielo!

Riposa in pace, cara Bice, e rimani accanto a noi custodendo il nostro cammino!

La Comunità carmelitana invita quanti l'hanno conosciuta a unirsi fraternamente in preghiera. Nella Cappella del Monastero verranno celebrate in suo suffragio tre messe: venerdì 13 febbraio h 7,30, sabato 14 febbraio h 7,30, domenica 15 febbraio h 9,00.



